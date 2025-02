Universalmovies.it - Reacher | Record su Rotten Tomatoes per la Stagione 3

I primi episodi della terzadisono da poco atterrati su Prime Video, ma hanno già ottenuto un.Su 28 recensioni firmate e postate su, infatti, i primi tre episodi della3 hanno ottenuto un punteggio perfetto (100%) superando di gran lunga i punteggi delle intere precedenti stagioni (1 da 92% e2 da 98%). Questo risultato trasforma – al momento – la serie migliore in assoluto sul noto aggregatore di recensioni.Chiaramente il punteggio diS3 potrebbe cambiare sensibilmente ad ogni prossima recensione scritta e caricata su, ma ciò non toglie – o meglio non toglierà – merito a Amazon MGM Studios riguardo il lavoro svolto sui romanzi di Lee Child. Straordinario!Note di ProduzioneLa serie tv è stata sviluppata dallo sceneggiatore Nick Santora, ed è tratta dai romanzi firmati da Lee Child.