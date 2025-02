Ilrestodelcarlino.it - Re-Basket, vincere per non soffrire

Far valere il fattore campo per andare a caccia della salvezza diretta. La Re-2000 (12) gioca alle 18,30 al PalaBigi nella seconda giornata della seconda fase di B Interregionale e, dopo il successo esterno di Montebelluna, ospita il Petrarca Padova (14) con l’intento di colmare il gap di 2 lunghezze che la separa dal terzo posto, posizione che permette di evitare i playout. Questo il pensiero di coach Baroni: "Padova è una buona squadra, lo dimostra la sua classifica: credo che in questo nuovo campionato che è cominciato non ci siano squadre imbattibili, certo ogni gara va affrontata con determinazione e carattere. Il nostro sogno è quello di arrivare tra le prime 3 e salvarci direttamente, i match interni ci devono dare quel qualcosa in più per tentare di raggiungere il nostro obiettivo".