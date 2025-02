Juventusnews24.com - Ravezzani punge: «Il discorso di Thiago Motta in realtà non fa una grinza, ma questa sarebbe per lui la strada giusta?»

di Redazione JuventusNews24ha commentato la conferenza stampa dipre Cagliari-Juve: le dichiarazioni del giornalistaJuve sullasecondo. Su X, Fabioha commentato così le parole del tecnico bianconero alla vigilia della trasferta di Cagliari.– «Ildiinnon fa una. Ma la domanda è: cosa intende per? Una squadra che va peggio di un anno fa, non ha ruoli fissi e gioca bene solo un tempo su 2, una serie di calciatori emarginati o cacciati.per lui la?».Ildiinin fa una. Ma la domanda è: cosa intende per? Una squadra che va peggio di un anno fa, non ha ruoli fissi e gioca bene solo un tempo su 2, una serie di calciatori emarginati o cacciati.