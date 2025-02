Ilrestodelcarlino.it - Rapine, aggressioni e spaccio: espulso 27enne tunisino a capo di una banda violenta a Fano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 febbraio 2025 – Un giovanedi 27 anni è statodall’Italia. Mercoledì mattina gli agenti di polizia lo hanno accompagnato all’aeroporto di Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a Tunisi. Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine come leader di un gruppo di nordafricani che ha creato panico in città dedicandosi a reati a, furti, estorsioni,, ha visto il proprio permesso di soggiorno rigettato perché considerato “soggetto estremamente pericoloso – si legge in una nota della Questura - per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Prima di lasciare l’Italia ha dato un ultimo colpo di coda negli Uffici della Questura, dove ha distrutto un computer dell’ufficio immigrazione, poco prima di salire sull’aereo che lo avrebbe riportato in patria. “Il suo allontanamento dal territorio italiano – fa sapere la Questura -, si inserisce in un’attenta attività della polizia di stato volta ad impedire le azioni minacciose, violente e predatorie di queste bande di giovani nordafricani che, con metodi intimidatori e con l’uso di armi, aggrediscono le loro vittime, spesso giovanissime, incutendo un senso di insicurezza e sgomento nella cittadinanza”.