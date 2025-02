Rapinato dopo la rissa e l’aggressione | in carcere un minorenne a Montecatini

Leggi su Corrieretoscano.it

– Rapina un uomo al termine di una violenta, portando via portafoglio, telefono cellulare e orologio. Gli agenti del commissariato diTerme hanno tratto in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto al Centro di prima accoglienza di Firenze, undi origini albanesi, ospite in una struttura per minorenni ubicata nella provincia di Pistoia, autore in concorso con altri coetanei da identificare, di unae contestuale rapina aggravata in danno di un cittadino anch’egli straniero, costretto in conseguenza di ciò a cure mediche di pronto soccorso con prognosi iniziale di 30 giorni. In particolare il personale in servizio di controllo del territorio squadra bolante 113, su disposizione della sala operativa si è portata in piazza del Popolo a, in quanto era stata segnalata su linea di emergenza 112 unache vedeva coinvolti alcuni giovani, presumibilmente minorenni, di etnia albanese/rumena ed etnia africana.