Oasport.it - Ranking ATP degli italiani: Sinner osserva i rivali, Berrettini torna in top-30, balzo di Nardi

Janniksvetta in testa alATP con 11.330 punti, anche se il suo bottino si eroderà progressivamente di un totale di 1.600 punti fino al 4 maggio, quando terminerà la squalifica di tre mesi. L’Italia può fare affidamento su tre tennisti in top-30, sei in top-50 e undici in top-100. Lorenzo Musetti non ha giocato durante l’ultima settimana e staziona in diciassettesima posizione con 2.650 punti all’attivo, mentre Matteoha battuto Novak Djokovic e si è spinto fino ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha: cinque posizioni guadagnate e ritorno nella top-30 della graduatoria mondiale (proprio al trentesimo posto).Erano fermi anche Matteo Arnaldi e Loreno Sonego, che hanno comunque guadagnato due posizioni a testa, issandosi rispettivamente in 32ma e 34ma posizione. Scala due piazze anche Flavio Cobolli (38mo), ma va annotato che questi azzurri potrebbero perdere una posizione se uno tra Baez e Muller dovesse vincere il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.