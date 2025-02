Anteprima24.it - Raid in un’abitazione: i ladri portano via un bottino da oltre 10mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in abitazione nella serata di ieri a Torrecuso in contrada Torrepalazzo. I malviventi approfittando dell'assenza dei proprietari in casa e dopo aver rotto la grata in ferro a piano terra ed entrati nell'abitazione, si sono diretti nella camera da letto rubando contanti e monili in oro per un valore complessivo di 10 mila e 500. Sul posto dopo la denuncia del proprietario, sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini.