Ilgiorno.it - Raid a Cascina Merlata. La vecchia lite, la scusa e l’agguato a coltellate. Braccati gli aggressori

Leggi su Ilgiorno.it

Uncon un bersaglio preciso da colpire e non (solo) un tentativo di rapina a un passante scelto a caso. Al momento, è questa la pista privilegiata dagli investigatori che stanno indagando sulandato in scena giovedì sera in via Pasolini, a due passi dagli ingressi del centro commercialeBloom. I sospetti dei poliziotti del commissariato Bonola e della Squadra mobile, rispettivamente guidati dai dirigenti Antonio D’Urso e Alfonso Iadevaia, derivano dalle dichiarazioni del diciannovenne italo-marocchino accoltellato, che ha detto di aver avuto un litigio l’estate scorsa con uno dei cinque componenti del branco. Un’indicazione che potrebbe rivelarsi fondamentale per consentire agli agenti di chiudere il caso in tempi brevi: l’identità di uno deglipotrebbe portare chi indaga sulle tracce dei presunti complici.