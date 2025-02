Ilgiorno.it - Ragazzi violenti nelle città. Arriva una raffica di Daspo

Le risse e aggressioni avvenute tra Como e Cantùultime settimane, si sono ora tradotte in nove provvedimenti di allontanamento emessi dal Questore di Como Marco Calì, nei confronti dei soggetti coinvolti e identificati, che si aggiungono alle denunce penali. Il 18 gennaio a Como in piazza Volta, tre giovani armati di coltello avevano aggredito il dipendente di un esercizio commerciale della zona. Per un comasco di 23 anni è stato emesso un Dacur che gli impedisce di frequentare il centro storico per 2 anni, per un altro coetaneo e per un ventunenne di Cantù è scattato un foglio di via da Como per lo stesso periodo. L’8 febbraio sempre in piazza Volta a Como, due uomini e una donna avevano aggredito un turista straniero, utilizzando una bottiglia di vetro come arma. Per una ragazza di 23 anni residente Como, un amico di 22 residente Lipomo e per un ventenne di Como, è scattato ilUrbano con conseguente divieto di accesso e frequentazione per 2 anni di tutti i locali pubblici delle zone limitrofe a piazza Volta.