Tuttivip.it - “Ragazzi, ma che…”. Grande Fratello, Stefania trova un biglietto nascosto: lo legge e nessuno riesce a crederci

Durante la serata, mentre i concorrenti si preparavano per la notte,Orlando hato sul suo letto unaccompagnato da una rosa. Il messaggio, firmato da Iago, recitava: “Grazie per la serata di ieri, vorrei che quel massaggio non finisse mai. Te espero en mi cama (Ti aspetto nel mio letto)”. Incredula e sospettando uno scherzo,ha condiviso la scoperta con Mattia, Amanda e Federico. Mentre alcuni pensavano che ilfosse autentico,dubitava e ipotizzava che potesse essere uno scherzo orchestrato da Helena, la quale ha negato ogni coinvolgimento.“Cosa hoto nella valigia”., l’annuncio di Alfonso: chi è stato, ora cambia tuttoPer chiarire la situazione,ha deciso di confrontarsi direttamente con Iago.