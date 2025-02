Lapresse.it - Rafah, la consegna dei primi due ostaggi alla Croce Rossa

Due dei seiche saranno rilasciati oggi da Hamas sono statiti ai funzionari della, nella parte meridionale di Gaza. Si tratta di Avera Mengistu, rapito nel 2014 dopo aver attraversato la Striscia di Gaza, e Tal Shoham, 40 anni, portato via dal Kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023. I due, come riporta il Times of Israel, appaiono magri e fragili, ma in piedi. Shoham viene visto per la prima volta dsua cattura il 7 ottobre 2023. Mengistu, a parte un video della prigionia di qualche anno fa, appare per la prima volta dal 2014.