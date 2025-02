Ilrestodelcarlino.it - Racket delle salme, a processo sedici imprese funebri

Ravenna, 22 febbraio 2025 – Si è aperta ieri mattina in tribunale a Ravenna l’udienza preliminare relativa al caso deldel caro estinto. Sono 51 i soggetti finiti nei guai: 35 persone fisiche e 16 persone giuridiche, ovvero le agenzie di pompe. Tra le persone fisiche finite davanti al gup Corrado Schiaretti e al procuratore capo Daniele Barberini, ci sono titolari, ma anche cinque dipendenti dell’Ausl Romagna che erano addetti agli obitori di Faenza e Lugo. L’accusa è quella di avere creato un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per accaparrarsi i funerali di pazienti defunti. Ieri mattina il giudice Schiaretti ha ammesso la costituzione di parte civile dell’Ausl Romagna in ragione del coinvolgimento di dipendenti infedeli, uno dei quali era anche finito in carcere mentre gli altri agli arresti domiciliari, e l’agenzia funebre faentina Zama che non partecipò al business e che con una denuncia diede avvio alle indagini sul caso, in quanto può ritenersi potenzialmente persona danneggiata dal reato.