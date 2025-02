Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme per sollecitare un nuovo sistema fognario in riviera

L’alluvione del settembre scorso ha letteralmente sommerso d’acqua Marcelli di Numana. Poche settimane dopo alcuni cittadini hanno dato il via a una. "Finalmente, nel giro di un mese, abbiamo raccolto lenecessarie da consegnare al sindaco per chiedere alla Regione il contributo necessario per il rifacimento deldi Numana-Sirolo il cui progetto nel 2019 è stato già voluto e approvato. A breve partirà laonline cui potranno partecipare anche i non residenti. Speriamo così di dare un forte supporto al sindaco che si sta già adoperando per risolvere la situazione. Contiamo anche sul supporto del presidente di Acquambiente affinché a Numana si realizzi il progetto di rifacimento fogne che sta concretizzando a Filottrano". Ad affermarlo è la portavoce.