"Quasi 17 chilometri di asfalti rifatti"

"Non voglio alimentare polemiche, ma quanto detto da Traini mi stupisce: questa amministrazione è arrivata a17di". È così che il vicesindaco Tonino Capriotti replica all’attacco del consigliere FdI: questi, alcuni giorni fa, aveva fatto notare lo stato di ammaloramento di diverse strade di Porto d’Ascoli, alcune delle quali vere e proprie arterie di traffico. "Se parliamo di via Piave e via Pasubio, i lavori di riasfaltatura partiranno a marzo – continua l’assessore – e così anche per Contrada Sgariglia, che inizieranno in primavera". Capriotti quindi fornisce una panoramica delle strade in cui l’amministrazione è già intervenuta nei tre anni passati: nella lista vanno annoverate via Pizzi, via Golgi, via Forlanini, via La Malfa, alcuni tratti di viale dello Sport, via Colleoni – nel tratto che va da via Mare a via Buglione – via Santa Lucia, via Madonna della Pietà, via Conquiste, via Leopardi, via Marsala, via Monte San Michele, via Sgambati, via Toscana, via Torino, via Carducci, via Asiago, una porzione di via Tonale, via Galilei, via Dolomiti, via Dari, l’ingresso del molo sud, piazza Giorgini, una pezzo di via Carnia, via Formentini, via Colombo, via Del Correggio, via De Nicola, via Di Vittorio, via Del Lavoro, la piazzetta del mercatino in viale De Gasperi, tratti della corsia ovest di viale Trieste nonché via dei Mille.