Lortica.it - Quarata, volante della Polizia fuori strada: due agenti feriti

Leggi su Lortica.it

Nella tarda serata di ieri, un’autodi Stato è finita contro un albero nella zona industriale di, frazione a nord di Arezzo. A bordo del veicolo viaggiavano due, un uomo e una donna, che sono rimastinell’impatto. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia era in servizio per un intervento in un’abitazione in seguito alla richiesta di aiuto di una donna. Mentre attraversava il centro storico diper dirigersi verso la destinazione, l’auto avrebbe improvvisamente incontrato un ostacolo sulla carreggiata, probabilmente un animale selvatico, causando la perdita di controllo del mezzo. La vettura è così finita, schiantandosi contro un albero e riportando danni significativi nella parte anteriore.