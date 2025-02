Bergamonews.it - Quanto è sostenibile il debito pubblico italiano di oltre 3.000 miliardi di euro?

Si chiude la quarta settimana positiva di file per il mercato. Settimana che ha visto l’indice dei titoli principali, FTSE MIB mettere a segno una performance dell’1.17% (+12.4% dall’inizio dell’anno). In flessione è invece risultato l’indice delle società Star, FTSE ITALIA STAR, che lascia sul campo l’1,09% (+3.4% dall’inizio dell’anno) e in modesta crescita l’indice delle micro caps, FTSE ITALIA GROWTH, cresciuto dello 0.56% (- 0.54% dall’inizio dell’anno. Dai primo due mesi dell’anno già si capisce la tendenziale disaffezione dei gestori verso le società a media e piccola capitalizzazione. Società che solitamente mettono a segno guadagni importanti con un forte calo previsto nei tassi di interesse ufficiali.A livello di titoli troviamo in prima posizione Stmicroelectronics (+14.