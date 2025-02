Oasport.it - Quanti punti ha perso Sinner nel confronto con Alcaraz e Zverev? Bottino misero per gli avversari

Janniknon potrà disputare un incontro agonistico fino al 4 maggio, giorno in cui scadrà la squalifica di tre mesi, figlia del patteggiamento tra il fuoriclasse altoatesino e la WADA. Il 23enne occupa il primo posto nel ranking ATP con 11.330, ma chiaramente nelle prossime settimane il suosi sgonfierà visto che non potrà difendere i risultati conseguiti dodici mesi fa: 1000al Masters 1000 di Miami, 400 al Masters 1000 di Montecarlo e 200 al Masters 1000 di Madrid per un totale di 1.600fino alla conclusione dello stop forzato.Il numero 1 del mondo deve dunque osservare le prestazioni del tedesco Alexandere dello spagnolo Carlosper capire se sarà ancora in testa alla graduatoria internazionale quando si ripresenterà in campo, ovvero al Masters 1000 Roma che scatterà il 7 maggio sulla terra rossa della Capitale.