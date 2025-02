Oasport.it - Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo di sci alpino femminile? Il calendario delle ultime tappe

Federica Brignone ha operato uno strappo pesantissimo in vettaclassifica generaledeldi sci: grazie alle due vittorie in gigante firmate a Sestriere nel giro di ventiquattro ore, la fuoriclasse valdostana svetta al comandograduatoria con 190 punti di vantaggio nei confrontisvizzera Lara Gut-Behrami. La Campionessa deldi specialità ha brillato tra le porte larghe nonostante una condizione fisica non ottimale e ha tramortito l’elvetica, uscita in gara-1 e seconda in gara-2.Al terminestagionetredici: quattro discese libere (due a Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley), due giganti (Are, Sun Valley) e una prova in specialità da definire (a La Thuile, verrà comunicata dopo ilsettimana di Kvitfjell).