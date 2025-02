Liberoquotidiano.it - "Quando vengono fatte queste cose è umiliante". Terremoto post-Sanremo: cosa è accaduto nella sala stampa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Kekko Silvestre si racconta a Verissimo. Il frontman dei Modà, reduce da, racconta la sua esperienza. "Sono caduto sulle scale e mi sono rotto due costole - esordisce il cantante -. Non ho fatto le prove di canto prima della prima puntata di Festival perché avevo paura di sentire male e dovermi ritirare dalla gara. Però sono felicissimo di avere fatto qualper me stesso e per chi mi ha sempre seguito. Poi c'erano lì mia mamma e mio padre, non li potevo deludere. Tante persone si svegliano e vanno a lavorare come i dolori. Dovevo farlo anche io". Nello studio di Silvia Toffanin, su Canale 5, l'artista si toglie però qualche sassolino dalla scarpa. "Non voglio mettere nello stesso calderone tutte le radio e tutta la- premette -.mia vita è capitato di non essere passato in radio e di venire giudicato ma sempre con criterio.