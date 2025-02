Internews24.com - Quando torna Sommer? Possibile recupero per un big match, l’ipotesi per il portiere

di Redazionea disposizione di Simone Inzaghi? Chance per l’Atalanta, eccopuò rientrare ilsvizzeroL‘Inter dovrà fare a meno di Yannper circa un mese dopo l’operazione alla mano. Ilsi è fratturato un dito della mano e si è operato ieri. Toccherà a Martinez difendere i pali della squadra nerazzurra. A partire dalla gara di stasera con il Genoa, la sua ex squadra:IL– «Alla fine si è deciso per una operazione. Ieri pomeriggio Yannsi è sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra e l’intervento è perfettamente riuscito. Tra una settimana, con il via alla fase riabilitativa, comincerà la rincorsa delsvizzero verso il, con una certezza: non sarà breve.