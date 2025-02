Oasport.it - Quando partono Peterlini e le azzurre nello slalom di Sestriere: n. di pettorale, orari precisi, tv

Archiviata la strepitosa doppietta di Federica Brignone in gigante, la tappa disi chiude domani con l’ottavofemminile stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Sulle nevi piemontesi vedremo in azione le migliori interpreti della specialità tra i pali stretti, con diverse possibili candidate alla vittoria e al podio.Grande curiosità per capire il rendimento di Mikaela Shiffrin indopo le grosse problematiche psicologiche emerse tra le porte larghe, con la fuoriclasse americana che per agguantare la vittoria numero 100 in carriera dovrà vedersela soprattutto con la croata Zrinka Ljutic e con le svizzere Wendy Holdener e Camille Rast, senza dimenticare l’austriaca Katharina Liensberger.L’Italia spera di portare il maggior numero possibile di atlete alla seconda manche e ambisce ad un buon piazzamento con Martina, Lara Della Mea e Marta Rossetti, mentre anche alla luce deldovranno superarsi per entrare in zona punti Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb e Alice Pazzaglia.