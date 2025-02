Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: orari staffette, startlist, streaming

, sabato 22 febbraio, giornata dineidi. Sulle nevi di Lenzerheide, in Svizzera, le prove a squadre terranno banco e le emozioni non mancheranno di certo. A dare il via alle danze, alle ore 12.05, saranno le donne con la 4x6km. Si prospetta una gara impegnativa per le atlete, anche per le difficoltà che propone il percorso.LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 12.05LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DIDALLE 15.05L’Italia punterà sul quartetto formato da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara. La giovane altoatesina ha dimostrato di saperci fare al lancio nelleprecedenti, mettendo nelle condizioni Wierer di far bene. Si spera che “Doro” riesca a trovare quella precisione al poligono che in questa competizione è un po’ mancata.