Quando i libri prendono forma. In biblioteca le ceramiche ispirate a due storie di coraggio

Un’installazione immersiva, che dialoga con lo spazio in cui è collocata e con gli spettatori. Un’opera collettiva in argilla bianca realizzata dagli artisti della FAL che si dedicano abitualmente alla ceramica, ispirata dalla lettura in comune di duescelti dallerie della città. Una creazione che vuol stimolare emozioni e riflessioni attorno al tema dell’emancipazione femminile, della libertà e della potenza liberatrice della letteratura, capace di portare fuori dal tempo e dalle costrizioni. È quanto si potrà ammirare da oggi allacivica di piazza IV Novembre a Lissone: nell’edificio delle ex scuole Vittorio Veneto sarà inaugurata alle 17 la mostra dal titolo “Libere di Léggere, leggére“, terza e ultima tappa della rassegna “I“, promossa dallae dalla Famiglia Artistica Lissonese.