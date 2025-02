Cultweb.it - Quando gli USA sconfissero l’URSS a hockey: il Miracle On Ice

La lunga e accesissima rivalità – per non dire ostilità – tra Stati Uniti e Russia si è manifestata nel corso della storia praticamente in qualsiasi ambito: non fa eccezione quello sportivo, soprattutto in alcune discipline e in alcune manifestazioni di particolare rilievo a livello mondiale. È il caso dell’hockey su ghiaccio, e delle Olimpiadi Invernali del 1980 a Lake Placid: proprio in questa occasione, esattamente 45 anni fa, la nazionale USA conseguì una storica e iconica vittoria – nota comeOn Ice – contro la nazionale U, aggiudicandosi poi la medaglia d’oro.L’Unione Sovietica si era presentata alle Olimpiadi di quell’anno con una nazionale di hockey pressoché imbattibile, guidata dal granitico portiere Vladislav Tretiak; secondo tutti i pronostici la squadra, campionessa in carica per le 4 precedenti edizioni dei Giochi invernali, non avrebbe avuto alcun problema a vincere il quinto oro consecutivo.