Qualificazioni Eurobasket 2025 Italia-Ungheria | orario e dove vederla

Reggio Calabria, 22 febbraio– A distanza di 21 anni dall'ultima volta, la Nazionale di basket torna a giocare a Reggio Calabria. Sarà infatti il PalaCalafiore (soldout) a fare da teatro a, l’ultimo impegno dell’Qualifiers. La selezione guidata da Gianmarco Pozzecco, ospitando la manifestazione, è già certa del pass, così come è certa di chiudere il gruppo B al primo posto dopo il successo nello scorso turno in casa della Turchia. Dall'altra parte, la formazione magiara – guidata dal coach dell'Estra Pistoia, Gasper Okorn – è ancora in corsa per la qualificazione dopo l'affermazione ai danni dell'Islanda. All'sono necessarie l'affermazione ai danni di capitan Pajola e compagni, e la sconfitta dell'Islanda contro la Turchia. Nel match d'andata (risalente ad un anno fa), tutto facile per gli azzurri, vittoriosi con il risultato di 62-83.