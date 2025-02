Formiche.net - Quale ruolo per l’Italia in questa fase della guerra in Ucraina. Scrive Mayer

Leggi su Formiche.net

In un tweet il generale Keith Kellog – inviato speciale degli Usa per l’– ha definito Vladimir Zelensky “coraggioso e combattente leader che difende la sua nazione” .Perché il presidente ucraino non sarebbe più il “comico” di cui ha parlato due giorni fa Donald Trump?Il bastone e la carota sono in realtà due faccestessa medaglia. Da settimane è in atto una pesantissima pressione di Washington su Kyiv perché firmi l’accordo sulle terre rare e le risorse minerarie pregiate senza ricevere in cambio dagli Stati Uniti garanzie sulla sicurezza in grado di contrastare con efficacia le minacceRussia.Perché la Casa Bianca ha tuttafretta e sta cercando ad ogni costo di imporre all’durante questo weekend la firma dell’accordo prima dell’inizioprossima settimana?A partire da lunedì a Washington Regno Unito, Francia e altri Paesi europei presenteranno un nuovo piano operativo che prevede l’invio di nuovi armamenti di difesa aerea e terrestre all’nonché – in caso di cessate il fuoco – la mobilitazione di migliaia di truppe di peacekeeping per garantire a Kyiv una adeguata protezione militare per difendersi dalla Russia.