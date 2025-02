Lanazione.it - Pubblica Assistenza, è nato il Gruppo Storico

Prato, 22 febbraio 2025 – I 126 anni di storia della“L’Avvenire” di Prato raccontati nei fatti, con documenti e cimeli d’epoca attraverso il, appena fondato. L’Associazione di via San Jacopo si dota così di uno strumento prezioso sia sotto il profiloe documentaristico ma anche operativo, perché ilnasce con l’intento di divulgare la storia - in particolare del primo secolo di attività del Sodalizio, dal 1899 al 1999 - ai giovani e in particolare nelle scuole. “I valori anzitutto della nostra Associazione – sottolinea il presidente dellaL’Avvenire Prato, Piero Benedetti – e certamente la sua storia rappresentano un patrimonio prezioso non solo da conservare ma soprattutto da divulgare, da far conoscere ai più giovani, alle studentesse e agli studenti e su questo fronte ilappenaavrà un ruolo e un compito fondamentale.