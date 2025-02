Sport.quotidiano.net - Psicodramma Milan: autogol, rigore sbagliato e rete subita dopo il pari. Festeggia il Torino

o, 22 febbraio 2025 – Altro che montagne russe. Altro che rialzarsi subito. Ilcade ancora una volta e crolla sotto il peso delle proprie fragilità, in un'altra serata da psicoterapia a dir poco. E con un altro capitolo della galleria degli orrori: senza andare troppo indietro, in nemmeno un mese le frittate di Gabbia e Musah a Zagabria, di Maignan a Rotterdam, di Theo Hernandez martedì sera. Per arrivare all'Olimpico Grandecon ancora il portiere francese sparare su Thiaw un pallone che si traduce in 0-1cinque minuti. Poi la reazione, unprocurato da Leao (sostituito all'intervallo) eda Pulisic: primo errore in carriera dal dischetto per lo statunitense, quarta parata dagli undici metri stagionale per Milinkovic-Savic e i suoi 202 centimetri di altezza.