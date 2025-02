Ilpescara.it - Prova ad allontanarsi dopo un incidente tra la sua auto e uno scooter a Montesilvano, fermato da una guardia giurata [FOTO]

Unstradale si è verificato in via Vestina all'angolo con via Migliorino di Pietro aintorno alle ore 20:30 di venerdì 21 febbraio.A scontrarsi sono state un'mobile, una Fiat Panda guidata da un uomo, e uno, un Piaggio Beverly, in sella al quale c'era un.