Protesta per l’antenna | Troppo vicina alle case

Un intero paese contro la nuova antenna per la telefonia. Una notizia scoperta per caso, come raccontano i residenti che ieri pomeriggio si sono radunati davanti al campo dove dovrebbe sorgere la nuova installazione. Una decisione che ha portato centinaia di abitanti di Iolo a scendere in strada e a chiedere di bloccare l’iter autorizzativo. La nuova antenna dovrebbe essere installata in via dei Tini, a fianco della chiesa di Sant’Andrea. Una collocazione contestata da 453 persone che in tre giorni hanno aderito alla petizione promossa nel quartiere. La richiesta avanzataistituzioni è chiara:non deve sorgere in quel punto di via dei Tini. Il ‘no’ non è nei confronti del, bensì viene contestato il posizionamentovicinoabitazioni. "Nessuno ci ha coinvolto nella decisione – spiegano i residenti – Lo abbiamo scoperto casualmente da una ricerca su internet.