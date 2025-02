Lanazione.it - Prostituzione, proposta choc. Il sindaco contro Baldacci: “Valutiamo provvedimenti”

Ponsacco, 22 febbraio 2025 – L’uscita del consigliere comunale di Destra Sociale Massimodi aprire “un postribolo, una casa di appuntamenti nell’ex mostra del mobilio” per rilanciare il centro storico ha scatenato le reazioni e le critiche non solo da sinistra. Ma anche da destra. Dalla sua parte politica., infatti, è stato eletto in consiglio comunale nel giugno scorso nella stessa lista Ponsacco SiCura delGabriele Gasperini., medico di famiglia in pensione, era stato Il più votato della coalizione di centrodestra con 164 voti. Ma la sua permanenza in PonsaccoSiCura si è interrotta i primi di ottobre, dopo le paroleFarmavaldera, sempre durante un consiglio comunale. Allora, dopo un incon ilGasperini,decise di uscire da PonsaccoSiCura e di formare un suo gruppo, Destra Sociale, rimanendo in maggioranza.