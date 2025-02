Ilgiorno.it - Prospettiva Ronconi: “La sua eredità? Pensare in grande”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Area di Lavoro. Di fianco alla platea dello Studio. E lì ci si siede. Un po’ curiosi. A ragionare di questa, il progetto-omaggio del Piccolo a dieci anni dalla morte del regista. Sembra un dettaglio. Non lo é. Perché il luogo immerge immediatamente nell’orizzonte quotidiano del Maestro: pedagogia, studio, prove, scena. “Una scelta che gli sarebbe piaciuta – sottolinea il presidente del cda Piergaetano Marchetti – siamo nel ventre del teatro. Già un modo per ribadire come alla sua opera non appartenga il mantello delle celebrazioni. Non siamo qui a inaugurare una statua. Ma a discutere della suapersonalità, di come sia riuscito a dare continuità al ruolo centrale del Piccolo sulla scena internazionale, del suo fare e del suo creare. Che poi significa ragionare della continua evoluzione del teatro.