Oasport.it - Prosegue la crisi di Mikaela Shiffrin: non qualificata per la seconda manche nel gigante di Sestriere

Leggi su Oasport.it

non si èalladeldi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulle nevi piemontesi. La fuoriclasse statunitense è sembrata l’ombra di se stessa sulla pista intitolata a Giovanni Agnelli, rimanendo fuori dalle migliori 30 e non guadagnando così la possibilità di presentarsi al cancelletto di partenza per lametà della gara, in programma alle ore 14.00.L’americana, scesa con il pettorale numero 15, ha chiuso la propria fatica in 33ma posizione con un ritardo di due secondi e mezzo dalla neozelandese Alice Robinson, che conduce con un margine di sei centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sette centesimi sulla canadese Britt Richardson e dodici centesimi sulla nostra Federica Brignone. Si tratta di un ritardo davvero abissale per un’atleta capace di vincere ben 99 gare nel massimo circuito internazionale itinerante, ma attualmente ben lontana dai fasti dei giorni migliori.