Proposte indecenti, tentativi di sequestro, prestazioni sessuali. Quando l'affitto diventa a luci rosse

A Roma la ricerca di un alloggio per studenti e lavoratori è già complicata tra crisi abitativa e Giubileo, ma per molte donne (e non solo) si trasforma in un incuboil proprietario si rivela un molestatore. “Sembrava un affare, una camera con bagno privato a un prezzo accettabile. Poi.