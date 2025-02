Secoloditalia.it - Pronti 3 miliardi contro il caro bollette: «Mentre la sinistra fa sciacallaggio, il Governo agisce»

È atteso al Consiglio dei ministri di martedì il decretoil. La misura, secondo quanto trapelato, varrà 3, destinati in particolare a sostenere le famiglie con redditi medio-bassi, con il potenziamento dei bonus energetici. «lafapolitico, l’Esecutivo interviene in maniera concreta e decisa. Ilc’è e non lascia nessuno indietro», si legge sulle pagine social di FdI, dove è stata rilanciata la notizia.Il decretoil: 3di aiutiPiù nel dettaglio, tra le norme allo studio, che riguardano anche sostegni sotto forma di sconti alle aziende energivore, vi sono il possibile ampliamento della platea dei beneficiari del social bonus e l’abbattimento del differenziale fra il costo del gas sul mercato di riferimento (l’indice Ttf della Borsa di Amsterdam) e quello sul mercato all’ingrosso italiano, le cui oscillazioni pesano sulleelettriche perché le tariffe dipendono almeno per il 40% all’andamento del prezzo del metano.