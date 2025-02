Ilveggente.it - Pronostico Torino-Milan: trasferta “trappola” per i rossoneri

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La follia di Theo Hernandez nel match di ritorno con il Feyenoord – il terzino rossonero si è fatto espellere per simulazione in un momento cruciale della partita, con la squadra di Sergio Conceiçao in vantaggio – è costata all’eliminazione dalla Champions League.” per i(Ansa) – Ilveggente.itIn settimana il Diavolo ha abbandonato la massima competizione continentale, non riuscendo a rimontare gli olandesi (1-1), che all’andata avevano avuto la meglio 1-0. L’ennesimo flop in una stagione costellata di delusioni, ad eccezione ovviamente della Supercoppa Italiana vinta a Riad.