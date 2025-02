Ilveggente.it - Pronostico Las Palmas-Barcellona: Flick non perde la testa

Lasè una partita della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Primo posto in classifica sfruttando nel migliore dei modi i passi falsi di chi era davanti e soprattutto sfruttando il fatto di non aver avuto pensieri Champions nel corso delle ultime settimane. Ildivive quello che probabilmente è uno dei migliori momenti della propria stagione. E non ha nessuna intenzione di fermarlo.Lasrimane in(Lapresse) – Ilveggente.itSono quattro le vittorie di fila dei catalani, abili a rendere tutto semplice nel momento in cui è stato possibile farlo, e a vincere quelle partite sporche che poi servono a vincere i campionati. Tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque, per il Lasinvece, che non riesce a fare punti e che si ritrova adesso poco sopra la zona rossa della classifica.