Pronostico Inter-Genoa | i precedenti dicono tutto

è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Torna a suonare qualche campanello d'allarme in casadopo le due sconfitte nelle ultime tre partite con Fiorentina (3-0) e Juventus (1-0), entrambe in trasferta. Sì, per i nerazzurri è un momento particolarmente delicato e l'ha dimostrato la prestazione incolore di domenica scorsa all'Allianz Stadium, in cui la squadra di Simone Inzaghi è calata vistosamente nel secondo tempo, incassando il gol decisivo di Conceiçao. Sconfitta che ha impedito ai campioni in carica di scavalcare il Napoli capolista, fermato dalla Lazio, e di riprendersi il primo posto.