Promozione / Pareggio in casa per il Moie, al Pierucci 1-1 contro il Barbara Monserra

In gol Nacciarriti e Morsucci con il giocatore delche ha colpito anche un palo. Ospiti senza allenatore dopo l’esonero di Mancini, 22 febbraio 2025 – Finisce in parità la gara fraVallesina e il.Alè 1-1 al termine dei 90 minuti in cui i padroni dihanno avuto più volte la possibilità di chiudere il match, trovando tuttavia, dall’altra parte una difesa serrata ed una porta stregata.L’undici di Matteo Rossi costruisce bene e crea varie occasioni: su tutte il palo colpito da Nacciarriti al 27’. E’ lo stesso numero 10 moiarolo, cinque minuti dopo, ad aprire le danze con un bel piazzato da fuori che non lascia scampo a Pigliapoco.A questo punto, il, continua ad essere pericoloso ma non incisivo al punto giusto. Sono infatti da segnalare varie opportunità anche per gli ospiti che però non riescono a trovare, nel corso del primo tempo, la giocata decisiva per il