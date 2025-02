.com - Promozione / La Jesina supera anche l’ostacolo Villa San Martino

I leoncelli di Omiccioli centrano la settima vittoria consecutiva. A segno Amedeo Massei e Paradisi. Invariate però le distanze con la capolista Fermignanese,oggi vittoriosaJESI, 22 febbraio 2025 –Sansi incontrano al “Carotti” per la 23ma giornata di campionato.Leoncelli che, nonostante le ultime 6 vittorie consecutive, sono costretti ancora a rincorrere il Fermignano, ancora in fuga, con 4 lunghezze di vantaggio sugli jesini.Neil tempo di iniziare, e lapassa subito in vantaggio già al 2’ con A. Massei, bravissimo a trovare l’incrocio dei pali alla destra del portiere ospite Bulzinetti, incolpevole sul gol.che continua a spingere, guadagnando alcuni calci d’angolo, oltre ad una conclusione di Russo, che termina sul fondo.Al 17’ si fanno vivi gli ospiti con una conclusione pericolosa di Pasini dalla distanza, con la palla che rimbalza a terra prima dell’intervento di Gasparoni, che devia in angolo.