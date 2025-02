.com - Promozione / La Biagio Nazzaro pareggia con il S. Orso tra le polemiche (0-0)

La squadra di Fenucci, dominante nella ripresa, recrimina per due calci di rigore non concessi nei minuti finali. Secondo risultato utile per itti FANO, 22 febbraio 2025 – Nonostante un grande secondo tempo, lanon riesce a sfondare il muro del S.. Al “Montesi” di Fano, infatti, è terminata 0-0 la sfida della 23^ giornata del girone A di. La squadra di Fenucci nei secondi 45 minuti è andata più volte vicino al colpo del ko e recrimina per due rigori non concessi negli ultimi minuti. In attesa di Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia, i rossoblù agganciano al decimo posto proprio quest’ultima compagine insieme al Lunano. Resta in piena zona play-out, invece, il S..Primo tempoNel primo tempo le due squadre si equivalgono, con un predominio di azioni da rete da parte dei padroni di casa.