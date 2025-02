Sport.quotidiano.net - Promozione - Girone "A». Tommei: "A Larciano un Marginone agguerrito»

Dopo due gare casalinghe consecutive iltorna a giocare in trasferta e lo fa sul campo della Larcianese, domani, alle 15. La formazione diarriva dalla sconfitta interna contro il Lampo Meridien, frutto di una disattenzione su un calcio piazzato, ma anche di un periodo in cui le cose sembrano non voler girare per il verso giusto. Vuoi per i tanti infortuni e per la sfortuna che, troppo spesso, ci mette lo zampino. La sfida contro la Larcianese non sarà assolutamente facile, visto che la formazione pistoiese si trova in piena zona play-off e sta cercando di centrare il miglior piazzamento. Discorso diverso per ilche, invece, ha bisogno di punti pesanti per la salvezza, visto che si trova sempre al quart’ultimo posto, con 19 punti, assieme al Firenze Ovest. Bisognerà, però, scendere in campo con il coltello tra i denti per portare a casa i tre punti.