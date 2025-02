Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Torino-Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição non cambia, fiducia ancora ai “Fantastici 4”. Tutte le scelte

Questa larossonera per la sfida tranonai “4”Ilè pronto a tornare in campo dopo l’eliminazione dalla Champions League ai danni del Feyenoord che negli ottavi di finale se la vedrà con l‘Inter. I rossoneri scenderanno in campo nella tardi pomeriggio di oggi per la sfida contro il.Per la sfida di campionato misternon potrà contare su Kyle Walker che sarà tenuto a riposo dopo il problema fisico accusato nella sfida di Champions League, al suo posto spazio ad Alex Jimenez che torna titolare in campionato dopo tre mesi, l’ultima volta fu contro la Roma di fine dicembre. Solo in Coppa Italia e in Supercoppa era partito titolare.escludeFofananonai “4”.