Bergamonews.it - Primi segnali di cambiamento: pioviggine sabato, domenica nuvole e schiarite

Leggi su Bergamonews.it

Tommaso Grieco del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaL’area anticiclonica di natura oceanica sta per cedere il passo ad un modesto fronte atlantico, il quale apporterà al più locali pioviggini nel corso delodierno. Ad un miglioramento atteso per domani, seguirà una settimana contraddistinta da un certo flusso occidentale, in seno al quale subentreranno vari corpi nuvolosi associati a precipitazioni. Ecco il meteo a Bergamo nei prossimi giorni.22 febbraio 2025Tempo previsto: cielo in prevalenza molto nuvoloso su gran parte della regione: non saranno da escludere pioviggini o deboli piogge sparse sulle basse pianure ed Oltrepò pavese.Temperature: minime in sensibile aumento, tra 3°/6°C, massime in lieve aumento, tra 8°/11°C.