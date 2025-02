Sport.quotidiano.net - Prima Il Mulazzo di Leccese chiede strada al Capannori

Mentre impazza il carnevale di Viareggio, si pensa alche continua a rodersi il fegato per le decisioni assunte dall’arbitro di Viareggio domenica scorsa in casa del Corsagna. "La sua direzione è risultata scadente e condizionante – è voluto ritornare sull’accaduto il diggi Strata –. Ci è stato negato un calcio di rigore, poi un’inversione di un calcio di punizione che ha consentito ai padroni di casa di sbloccare il risultato. Decisioni che ci hanno penalizzato". Domani al “Calani“ ilaffronta la terza forza del campionato dicategoria Cittàche non è certo avversario facile ma forse proprio l’ingiustizia da cui si ritengono colpiti i rossoblù potrebbe essere lo stimolo giusto per mettere insieme il grande risultato: anche perché dei tre punti la squadra ha decisamente bisogno vista l’area inquinata dei playout nella quale è scivolata domenica scorsa.