Prigionieri per dodici ore sull’Autostrada del Sole a causa del maxi incidente

Arezzo, 22 febbraio 2025 – I bisonti accendono i fari alti che sembrano aerei pronti al decollo. Fendono la nebbia marciando in colonna sulla Due Mari. A Monte San Savino uscita obbligatoria dall’A1, poi schierati sulla superstrada unica via possibile per raggiungere Arezzo, attraversare via Romana, percorrere il raccordo e arrivare a Battifolle. Autotagliata in due, come è stata l’Italia, perlunghe ore. Un blocco senza precedenti. Il motivo: unche ha coinvolto tre Tir, uno dei quali ha invaso la corsia opposta di marcia e ha preso fuoco. Un caos totale che ha impegnato per lungo tempo vigili del fuoco, soccorritori e polizia stradale. Ferito un camionista che in tutto quel groviglio di lamiere e fiamme, è finito all’ospedale con ferite lievi. Si è salvato, fortunatamente ma il resto della storia si è risolto solo ieri mattina alle 6 quando le due corsie dell’Autonel tratto savinese, sono state riaperte.