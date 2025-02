Ilnapolista.it - Preziosi: «Avevo preso Lewandowski, già firmato. Poi litigai con l’agente. Malesani parlava solo del vino»

Leggi su Ilnapolista.it

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Enrico, tanto amato, odiato, discusso, elogiato e contestato, in 19 anni da presidente del Genoa. Tra i vari argomenti quelli legati all’Inter e al grande affare che gli fece fare con Milito e Motta: «senza quei due non avrebbero vinto il triplete».«Moratti investì parecchio, pranzai con lui e Mourinho e gli dissi che quei due fenomeni gli avrebbero portato lo scudetto. Non parlai di triplete ma feci una scommessa con Moratti: Milito e Motta almeno a quota 20 gol.Diego ne segnò 30. Cosa vinsi? Una stretta di mano. Nella trattativa ci trovammo subito, feci inserire il cartellino di Bonucci chevisto una volta ad Ascoli».Poi su Gasperini«Non è il suo esonero l’errore più grande che ho fatto. Ha un carattere particolare. Il punto di non ritorno arrivò dopo uno striscione di alcuni ultrà, “Gasperini taci e allena”.