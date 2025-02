Ilrestodelcarlino.it - Prestanome e subappalti illeciti. Imprenditore vicino alla camorra, arrestato con la moglie ’factotum’

Era fuori dWhite List, la sua istanza era stata rigettata eppure continuava a lavorare attraverso. Non solo: destinatario di un provvedimento di confisca, continuava a tenere le redini e quindi la gestione di due società a Carpi e a Mirandola dopo averle fittiziamente intestate a. Questo per eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale antimafia. Suo ‘braccio destro’ lache lo avrebbe aiutato nella gestione dei ‘malaffari’. Mercoledì mattina su delega della procura i militari della Finanza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP nei confronti di 3 indagati, gravemente indiziati dei reati di trasferimento fraudolento di valori e subappalto illecito. Il provvedimento è stato eseguito al termine di una delicata indagine diretta dprocura e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nell’ambito di un procedimento penale che vede indagate complessivamente 7 persone e coinvolte 3 società operanti nel settore edile.