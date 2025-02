Ilgiorno.it - Presidio degli studenti di Busto Arsizio ai cancelli della Leonardo di Nerviano: “La nostra lotta contro le guerre e l’industria bellica”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 22 febbraio 2025 – Unla produzione di armi è, più in generale,: sono queste le motivazionimobilitazione organizzata ieri dai ragazzi dell’Unionedidavanti allo stabilimento. Nella provincia di Varese, a Somma Lombardo, Vergiate e Samarate, e in quella di Milano, a, sono presenti diverse sediS.p.A., azienda che si occupa dell'ambito aerospaziale,difesa esicurezza. "Nonostante ciò – spiegano gli– risulta che essa ottenga l'83% dei suoi profitti dalla produzione e dalla commercializzazione di svariati tipi di armi (aerei militari, munizioni, missili, satelliti) e sistemi d'armamento come i "dual", impiegabili in ambito sia civile sia militare e securitario.