Presentato il restauro dell'urna di San Gerlando ad Agrigento

Nel corso dell’anno giubilare,ha riacquisito l’urna che conserva le reliquie di San. Quest’opera, che unisce le caratteristiche dell’arca reliquiaria e della macchina processionale, fu progettata dal pittore monrealese Pietro Novelli. L’urna, una cassa di legno scolpita e rivestita in argento cesellato, fu commissionata dal vescovo Francesco Traina nel 1635 e realizzata nel 1639 grazie al lavoro dell’argentiere Michele Ricca e dello scultore Giancola Viviano. Nel 1972, durante la sua collocazione nella chiesa di San Domenico, dopo la chiusura della Cattedrale per una frana, vennero rubati 10 dei 12 puttini e la statuetta del Santo. Nel 1983, quando l’urna tornò in Cattedrale, furono sottratti gli ultimi puttini e sei riquadri raffiguranti episodi della vita del Santo. Nel 2012, il Comando Carabinieri – Tutela del Patrimonio Culturale – recuperò e restituì sei dei puttini rubati, mentre nel 2013 venne ritrovato e riconsegnato un altro puttino.